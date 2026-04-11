"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Така ги разбираме ние от ГЕРБ-СДС изборите – преди да поискаш доверието на хората, показваш каква работа си свършил. Това пише в своя фейсбук публикация Николай Нанков от ГЕРБ.

"Показвам ви малка част от направеното в община Тетевен.

Някои от обектите са завършени отдавна, други по-скоро, но всички са направени за хората в общината.

Вече никой не помни как изглеждаше пътят Тетевен-Рибарица.

Никой не се страхува, че ще му отнемат жилището, ако се включи в програмата за енергийна ефективност, напротив, хората питат и търсят възможност да санират домовете си.

Много работа в полза на жителите на Тетевен свършихме с кмета ни Мадлена Бояджиева. И още много ни предстои.

Накратко – рехабилитирани улици в града и общината, нова тротоарна настилка, централния площад, ремонтирани училища, нови и обновени спортни терени с ново оборудване, детски градини, санирани близо 400 апартамента, в които живеят над 1000 души, ремонт на водопроводна мрежа, нова система за външно изкуствено осветление във всички населени места, обновен спортен комплекс „Тетевен 2009", обновен общински пазар, първи от 70-те години на миналия век ремонт на мост в кв. Пеновото, изградени подпорни стени от двете страни на реката, ремонт на републикански пътища , и още много проекти", пише още Нанков.