Храмовете в Добрич ще разчитат на съхранения пламък от Божи гроб

Тази година в храмовете на Добрич няма да бъде донесен нов благодатен огън от Божи гроб, а за пасхалните богослужения ще бъде използван съхраняваният от монаси пламък.

„Тъй като вече стана ясно, че тази година няма да има нов благодатен огън от Божи гроб, ние ще го вземем от отец Филип от храм „Успение Богородично" в балчишкото село Оброчище", каза отец Петър Димитров от храм „Св. Климент Охридски" в Добрич. Той уточни, че огънят ще бъде донесен в храма още в следобедните часове.

По думите му пламъкът се поддържа непрекъснато: „Огънят не спира да гори, монахът поддържа кандилото", обясни духовникът и добави, че на монасите е благословено да пазят благодатния огън.

Отец Емануил от храм „Света Троица" посочи, че конкретните указания идват от църковната власт.

„От Варненската и Великопреславската митрополия ще кажат откъде ще вземем благодатния огън. Монасите пазят цяла година благодатния огън", заяви той, като допълни, че освен в Оброчище, огънят се съхранява и в село Българево.

Духовниците припомниха и практиката от последните години.

„В последните години носим за храмовете в област Добрич благодатния огън от Констанца... по-лесно и по-бързо е, тъй като разстоянието е около 100 километра", каза още отец Емануил. По думите му тази година миряните ще получат огън, съхраняван от миналата година.

Архиерейският наместник Георги Дочев уточни, че указанията за осигуряване на благодатния огън за пасхалното богослужение в Добричката духовна околия се дават от Светия синод.