76-годишен уби с нож съселянин в кърджалийско село

Ненко Станев

Дежурна оперативна група от РУ-Кърджали е извършила оглед на местопрестъплението. СНИМКА: Архив Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

76-годишен уби свой съселянин на 65 години след като няколко пъти го прониза с нож в кърджалийското село Пепелище. Инцидентът станал в петък вечер към 21 часа в двора на жертвата. Двамата се скарали, при което по-възрастният извадил нож и започнал нанесъл няколко удара в тялото на опонента си.

По първоначални данни двамата мъже са били в сложни лични отношения от години. Дежурна оперативна група от РУ-Кърджали е извършила оглед. Съпричастният към тежкото криминално престъпление е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР. Тялото на жертвата е транспортирано за аутопсия в Отделението по съдебна медицина в кърджалийската болница. Разследването по случая е по чл. 115 от Наказателния кодекс за убийство и е под надзора на Окръжна прокуратура – Кърджали, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР.

