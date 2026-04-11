Прокуратурата протестира оправдателната присъда на Христо Шопов

Обвинението недоволства, че актьорът е оправдан

Нямало доказателства, че актьорът е заплашвал с убийство Патриша Тийвс, показанията й били дискредитирани

Прокуратурата иска да закове Христо Шопов - магистратите недоволстват, че актьорът е оправдан на първа инстанция, и претендират за осъдителна присъда, научи "България Днес".

Софийската районна прокуратура е протестирала решението на Темида, защото от държавното обвинение са категорични, че Шопов е отправил заплахи за убийство към Патриша Тийвс.

Протестът на прокуратурата е внесен още в деня на оправдателната присъда. Материалите по делото вече са в Софийския градски съд, който предстои да насрочи дата за делото. От държавното обвинение искат условна присъда за актьора, тъй като няма как да получи ефективна такава, защото няма никакви криминални регистрации или предишни проблеми със закона.

Прокуратурата не се отказва, въпреки че съдът не намира категорични доказателства, че актьорът е заплашил Патриша Тийвс с убийство.

Преди близо месец известният актьор, погнат за закана за убийство, придружена с насочването на огнестрелно оръжие към гражданката на Люксембург - Патриша Тийвс, е оправдан по всички обвинения от Софийския районен съд.

Темида е категорична в решението си и оправда изцяло Шопов, защото има много разминавания в показанията на Тийвс и съответно по-голямата част от тях са дискредитирани - те се разминават хронологично и не отговарят на събраните по делото доказателства. Прокуратурата обаче не е на това мнение и ще се бори докрай.

Патриша Тийвс не се яви на последното заседание, на което актьорът даде обяснения за първи път

Темида не откри и доказателства, че Христо Шопов е изрекъл заплахите "Ще те застрелям в лицето с пистолета си" и "Ще те убия". Досега Тийвс твърдеше тези неща, но които не са подкрепени от нищо. И на записа, направен от Тийвс по време на скандала помежду им, не се чува актьорът да ги казва - има само накъсани фрази, в които се чува "убия", но няма смислено изречение, което да доказва, че осъществява такава заплаха. Също така Темида поясни, че на записа, направен от Тийвс, е доказано, че Шопов държи ключове, а не пистолет. Тийвс твърди, че е пистолет. Тя го била възприела като такъв и се уплашила, но на делото стана ясно, че пистолет не е насочван към нея.

Предстои делото да започне в Софийския градски съд.

Показания

"На 23 срещу 24 февруари 2024 година жена ми Мариана ме събуди. Каза ми, че някой е влязъл в двора ни и блъска по прозорците и по вратите. Взех си пистолета, единия от трите, които притежавам - "Глок 19", и излязох на двора. Тогава видях, че това е съседката ни Патриша Тийвс. Мариана излезе и тогава започна скандалът. Аз се прибрах вкъщи, оставих пистолета, след което излязох отново навън. Никога не съм й насочвал пистолета, той дори не беше в мен по време на последвалия скандал. Не съм я заплашвал с убийство или по какъвто и да е било начин", категоричен бе Шопов пред магистратите.

