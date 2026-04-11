Стотици изпратиха Янка Рупкина в последния й път (Снимки)

Стотици бургазлии се извървяха пред тленните останки на Янка Рупкина в Бургас. Ковчегът на 87-годишната народна певица бе положен за поклонение в катедралния храм "Св. св. Кирил и Методий", където от ранни зори започнаха да прииждат хора. Върху ковчега на Янка Рупкина бе поставена нейна снимка на младини СНИМКА: Димчо Райков

Янка Рупкина ще бъде погребана в гроба на майка си, съобщиха сестрите на голямата народна певица Митра и Драгна. Сестрата на Янка - Драгна СНИМКА: Димчо Райков

"Беше много добър и трудолюбив човек", промълвиха през сълзи близките ѝ. Митра е другата сестра на Янка Рупкина СНИМКА: Димчо Райков

Сред присъстващите на поклонението беше и кметът на Малко Търново Илиян Янчев. Кметът на Малко Търново Илиян Янчев СНИМКА: Димчо Райков

В 13 часа за опелото на Янка Рупкина се очаква да пристигне сливенският владика Арсений. Стотици бургазлии напълниха храма за поклонението на голямата народна певица СНИМКА: Димчо Райков

От сутринта не секна потокът към храма "Св. св. Кирил и Методий" за поклонението на Янка Рупкина. Да си вземат сбогом с голямата Рупкина бяха дошли и хора от други краища на страната. Цял ден в Бургас звучат нейни изпълнения по радио уредбата на централната улица "Александровска".

Великата народна певица Янка Рупкина почина на 7 април на 87-годишна възраст след продължително боледуване. Тя е родена на 15 август 1938 г. село Богданово, община Средец. Нейната рождена дата по документи обаче е 25 август 1938 г.

Сред известните й песни са освен „Калиманку, Денку мари хубава", са „Алтън Мара", „Станиното лице", „Песен за Атанас Манчев", „Мете мома дворове", „Булко Тодорко, Тодорко", „Димо Невена думаше" други.

Янка Рупкина е сред най-известните изпълнителки на странджански народни песни. През 2012 година е удостоена с високото държавно отличие орден „Кирил и Методий".