Стотици изпратиха Янка Рупкина в последния й път (Снимки)

Стотици бургазлии се извървяха пред тленните останки на Янка Рупкина в Бургас. Ковчегът на 87-годишната народна певица бе положен за поклонение в катедралния храм "Св. св. Кирил и Методий", където от ранни зори започнаха да прииждат хора.
Янка Рупкина ще бъде погребана в гроба на майка си, съобщиха сестрите на голямата народна певица Митра и Драгна.
"Беше много добър и трудолюбив човек", промълвиха през сълзи близките ѝ.
Сред присъстващите на поклонението беше и кметът на Малко Търново Илиян Янчев.
В 13 часа за опелото на Янка Рупкина се очаква да пристигне сливенският владика Арсений.
От сутринта не секна потокът към храма "Св. св. Кирил и Методий" за поклонението на Янка Рупкина. Да си вземат сбогом с голямата Рупкина бяха дошли и хора от други краища на страната. Цял ден в Бургас звучат нейни изпълнения по радио уредбата на централната улица "Александровска".
Великата народна певица Янка Рупкина почина на 7 април на 87-годишна възраст след продължително боледуване. Тя е родена на 15 август 1938 г. село Богданово, община Средец. Нейната рождена дата по документи обаче е 25 август 1938 г.
Сред известните й песни са освен „Калиманку, Денку мари хубава", са „Алтън Мара", „Станиното лице", „Песен за Атанас Манчев", „Мете мома дворове", „Булко Тодорко, Тодорко", „Димо Невена думаше" други.
Янка Рупкина е сред най-известните изпълнителки на странджански народни песни. През 2012 година е удостоена с високото държавно отличие орден „Кирил и Методий".