Списъци с имена и парични суми иззеха от магазин в село Раковски

Списъци с имена, срещу които са записани парични суми, са иззети при специализирана полицейска акция от търговски обект в разградското село Раковски. По случая е образувана проверка, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

В хода на специализираната полицейска операция срещу конвенционалната престъпност и купения вот са образувани още три проверки. В землището на разградското село Стражец са установени 49-годишна жена и 69-годишната ѝ майка да извършват сеч на дърва с бензинов трион. Незаконно добитите дърва били от вида „цер“ и „мъждрян“. В хода на предприетите издирвателни действия е установен и избягалият от местопроизшествието криминално проявен и осъждан 54-годишен мъж, придружавал жените. По-късно в дома му при последвало претърсване са открити още близо два кубика „цер“ и „акация“ без контролна горска марка и превозен билет.

Незаконно добити дърва са намерени и в частен имот в село Топчии. В къщата на 58-годишен мъж се съхранявали дърва без документи за произход от вида „топола“. Започнати са проверки за извършени престъпления, допълват от ОД на МВР в Разград, пише БТА.

В област Разград досега са получени 17 сигнала за изборни нарушения. Работи се по осем досъдебни производства и са съставени 41 предупредителни протокола, съобщи изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Георги Кандев. Той, служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев и заместник-министър Калоян Милтенов преди дни проведоха работна среща с ръководния състав на Областната дирекция на МВР в Разград.