Мъж, хванат със скрити в пояс 12 000 евро и списък с имена: Те са мои лични пари

5920
КАДЪР: Фейсбук/Георги Кандев

Укрити в пояс 12 хиляди евро и списъци с имена са намерени у двама, задържани при полицейска операция в Търговище, съобщи във фейсбук изпълняващият длъжността главен секретар МВР Георги Кандев.

На видео, споделено от него, се вижда как задържаният вади от пояса си пачки с пари и казва: "Те са мои лични пари". След това униформен го претърсва и намира у него и лист.  

"След подаден сигнал за организирано купуване на гласове, служители на МВР проведоха незабавни действия. Образувано е досъдебно производство.

При извършен обиск на двама мъже, посочени в сигнала, са открити близо 12 000 евро, като парите са били укрити в пояс по тялото на единия от задържаните. Намерени са и списъци с имена. Независимо от опитите на купувачите на гласове да измислят нови методи за извършване на престъпленията си, те няма да успеят да подведат органите на МВР",  пише Кандев.

