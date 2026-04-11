Бездомник задигна забравен в пловдивско заведение портфейл, влиза отново в затвора

Ще лежи 8 месеца, вече е на 75 години, а и откраднатата сума е относително малка - 110 лв.

Бездомник от Пловдив с три присъди за кражби зад гърба си влиза отново в затвора, след като задигна забравен в заведение портфейл. На 23 март м. г. клиент се нахранил и си тръгнал, като пропуснал да вземе от масата портмонето, в което имало 110 лв., малка икона на Свети Георги и карти за зареждане с гориво. Скитникът го прибрал и похарчил парите.

Собственикът на портфейла се сетил, че най-вероятно го е забравил в ресторанта, и се върнал там. Прегледани били записите на камерите, извършителят бил разпознат като човек, който често се храни на това място, и когато се появил отново след 6 дни, бил задържан.

Изправен пред Районния съд в Пловдив, признал вината си. Произнесеното наказание е 8 месеца затвор - заради относително ниската стойност на откраднатото и напредналата възраст на подсъдимия, който е на 75 години. Той е лежи при първоначален строг режим.