За ден 35 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 13 - за наркотици

1456
В рамките на изминалия ден са установени общо 35 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол СНИМКА: Архив

В рамките на изминалия ден са установени общо 35 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 17 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 18 - с над 1,2 на 1000, един е отказал тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират 13, шестима са отказалите тестване, съобщиха от МВР. 

19 197 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден, съобщиха от пресцентъра на МВР. Извършен е контрол на 22 956 водачи и пътници. Съставени са 5526 фиша и 469 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. 

