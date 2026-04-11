За ден 35 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 13 - за наркотици

В рамките на изминалия ден са установени общо 35 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 17 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 18 - с над 1,2 на 1000, един е отказал тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират 13, шестима са отказалите тестване, съобщиха от МВР.

19 197 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден, съобщиха от пресцентъра на МВР. Извършен е контрол на 22 956 водачи и пътници. Съставени са 5526 фиша и 469 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.