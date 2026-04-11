ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Рецидив с контузия за капитана на "Интер"

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22647036 www.24chasa.bg

Жалба бави ремонта на физкултурния салон на Хуманитарната гимназия в Пловдив

Ваня Драганова

[email protected]

1436
Сградата на хуманитарната гимназия в Пловдив Снимка: Мая Вакрилова

Решението за избор на изпълнител ще бъде преразгледано

Жалба, подадена до Комисията за защита на конкуренцията, ще забави ремонта на физкултурния салон на Хуманитарната гимназия "Св. св. Кирил и Методий" в Пловдив. Фирма "Корект фактор", извършила разследвания от европрокуратурата ремонт на базите на предприятията "Чистота" и "Градини и паркове", е оспорила избора на изпълнител. Изтъкнатият аргумент е, че има пропуски в офертата на класирания на първо място участник.

Без да чака решението на КЗК, директорът на училището Емил Начев се съобразил с доводите в жалбата и конкурсната комисия ще преразгледа ценовото предложение на обявената за победител фирма - "Маив Билд". Посочената от това дружество стойност е 228 084 евро без ДДС.

Общо 6 фирми са внесли оферти за участие в надпреварата. 5 от тях са били отстранени от участие. 

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Образование

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

Предвестник на седмицата: В деня за размисъл - колекционерски брой на “24 часа”