Жалба бави ремонта на физкултурния салон на Хуманитарната гимназия в Пловдив

Решението за избор на изпълнител ще бъде преразгледано
Жалба, подадена до Комисията за защита на конкуренцията, ще забави ремонта на физкултурния салон на Хуманитарната гимназия "Св. св. Кирил и Методий" в Пловдив. Фирма "Корект фактор", извършила разследвания от европрокуратурата ремонт на базите на предприятията "Чистота" и "Градини и паркове", е оспорила избора на изпълнител. Изтъкнатият аргумент е, че има пропуски в офертата на класирания на първо място участник.
Без да чака решението на КЗК, директорът на училището Емил Начев се съобразил с доводите в жалбата и конкурсната комисия ще преразгледа ценовото предложение на обявената за победител фирма - "Маив Билд". Посочената от това дружество стойност е 228 084 евро без ДДС.
Общо 6 фирми са внесли оферти за участие в надпреварата. 5 от тях са били отстранени от участие.