Парадът на лалетата разцъфтя в Балчик

Парадът на лалетата в Балчик разцъфтя, като красивите цветя украсиха ботаническата градина край морето.

„Ранните сортове лалета в Университетската ботаническа градина в Балчик вече са разцъфтели, средно ранните сортове също отварят смело цветове. Парадът на лалетата се радва на посетители – индивидуални, организирани групи, ученици, семейства, чужденци и др", каза Веселина Илиева, ръководител на градината.„Сред новите за тази година за градината около 20 сорта се открояват видове от групата на триумф лалетата, многоцветен късен сорт, както и ранните грейги, които дават едни от първите цветове на сезона. Любителите на по-необичайни форми могат да открият интересни представители сред късноцъфтящите виридифлора, както и елегантните лилиевидни сортове..Финалът на парада е поверен на късноцъфтящите класически сортове и други, които със своите елегантни линии и ярко присъствие поставят завършек на пролетния спектакъл", обяснява Илиева.

Докато лалетата постепенно изпълват с багри големите цветни партери в градина „Разсадника" и Божествена градина, теменужките и паричките вече привличат вниманието в градина „Карамфила" и в цветните фигури около Сребърния кладенец. Сезонът тепърва се разгръща, казват от Ботаническата градина. С всеки изминал ден градината ще се променя и ще разкрива нови цветни картини.

За първи път тази година по време на Парада на лалетата и навръх Великденските празници Университетската ботаническа градина и културният център „Двореца" в Балчик организират фестивално изложение „Любородие" от 11 до 13 април. На входа на Ботаническата градина тематични експозиции на селектирани брандове подреждат около 100 производители от сферите на виното, храните, деликатесите, занаятите и креативните индустрии. Проявата съчетава търговско изложение с богата културна програма - музикални и сценични събития, вечерен гала концерт. Посетителите имат достъп до всички забележителности на „Двореца" и Ботаническата градина.

„И тази година има записвания за прочутия Парад на лалетата в Истанбул, но те са много по-малко в сравнение с предишни години. Ако преди сме организирали пет автобуса, тази година е един", казват от туристическа агенция в Добрич. „От края на март до началото на май е Парадът на лалетата в Истанбул", добавят оттам. „Хората се притесняват да се записват за екскурзии заради войната в Близкия изток. От началото на годината има записвания, сега има застой", казват още от туроператорската фирма. „Всички екскурзии поскъпват – както тези със самолет, така и автобусните. Вече се начислява и допълнителна такса „Гориво", уточняват от фирмата.