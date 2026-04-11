50 бездомни в Русе получиха помощ от БЧК за Великден

Близо 50 бездомни в Русе получиха за Великден помощ от Българския Червен кръст. Те ще посрещнат празниците на улицата по различни причини.

От БЧК и тази година подпомогнаха нуждаещите се бездомни и скитащи хора в града с пакет от най-необходимите хранителни продукти за празника, съобщи БНТ.

Огромната част от хората, които се нуждаят от подкрепа, отказват да бъдат настанени в социални заведения. Но търсят помощ за изкарване на различни документи.

"Съответно ние им помагаме. Има и някои които подпомагаме за лечение, когато се наложи", казва Антоанета Ябанозова, директор на БЧК-Русе.