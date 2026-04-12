Близките на блъснатата на пешеходна пътека в Пловдив Габи на 13 се примириха с условната присъда

Близките на 13-годишната Габриела, която загина на пешеходна пътека в Пловдив, се примириха с условната присъда на водачката, блъснала детето. "Минаха близо 3 години и толкова много дела, искаме вече да свършат", заяви пред "24 часа" бабата на момичето Иванка Матанова, след като Апелативният съд в Пловдив увеличи наказанието на шофьорката Веселина Семова от 2 години на 32 месеца, но отложи изпълнението му за 4 години.

Фаталната дата е 11 юли 2023 г. Малко след 17 часа Габриела и майка й Диана пресичали на пешеходна пътека на "Брезовско шосе". Към тях със ситроена си се приближила 54-годишната тогава Семова, която имала книжка само от година – станала шофьор след смъртта на съпруга си. Видяла майката и детето 3 секунди преди сблъсъка и натиснала спирачките, но ударът бил неизбежен. Той се оказал фатален за Габриела, която била по-близо до колата, майка й се разминала с леки травми.

Веселина Семова призна вината си пред Окръжния съд в Пловдив и обяви, че не е шофирала от деня на инцидента, нито има намерение да го прави. "Ако можех да бъда на мястото на това момиче, наистина бих отишла", каза тя. В този момент бабата на Габриела Иванка Матанова, която носеше нейна снимка в залата, я насочи към Семова и извика: "Вижте какво дете убихте!"

Прокурорът по делото Тодор Павлов поиска условна присъда, защото Семова не е типичният пътен хулиган. А тогавашният адвокат на близките Венцислав Банчев не настоя Семова да влезе в затвора. "Моля да постановите присъда, като съобразите установените по делото смекчаващи отговорността обстоятелства", каза единствено той. Присъдата на първата инстанция беше 2 години условно и последва дълга съдебна сага, защото близките искаха Семова да влезе в затвора, но адвокатът им не каза нищо подобно в залата и се породи спор има ли основание за жалба.

В крайна сметка се стигна до преразглеждане на присъдата, като делото стигна до ВКС и се върна в Апелативния съд в Пловдив. Преди заседанията роднините на детето протестираха, но вече не виждат смисъл в това.

Произнесената преди дни присъда не е окончателна, но нито близките на момичето, нито водачката ще обжалват. Няма основание за протест и от страна на прокуратурата и вероятно това е краят на съдебната част от трагедията.