Първият български космонавт Георги Иванов след полета на "Артемис II": Нека Луната стане наш втори дом

Първият български космонавт Георги Иванов поздрави екипажа на "Артемис II", който успешно се завърна на Pемята след най-далечния полет в космоса в историята на човечеството.

Екипажът в състав Рийд Уайзман, Джереми Хансен, Виктор Глоувър и Кристина Кох остава в историята като първият, отдалечил се на рекордните 406 771 километра от Земята.

​"Космосът не познава граници, той принадлежи на всички ни. Нека стъпките на екипажа на „Артемис II" бъдат само началото на една нова ера, в която Луната ще стане наш втори дом и изследователска база за бъдещите поколения", каза Георги Иванов пред Би Ти Ви.

"​От името на поколението, което прокара първите пътеки в необятния Космос, и като човек, преживял магията и суровостта на орбиталния полет, бих искал да изразя своето огромно вълнение от успеха на мисията „Артемис II". Днес ние не просто отбелязваме край на една успешна експедиция. Днес ние празнуваме завръщането на човешкия дух там, където му е мястото – сред звездите", коментира Георги Иванов.

"С особено вълнение и гордост бих искал да спомена и едно име, което свързва родината ни директно с успеха на „Артемис II" – това на инж. Петко Динев, достоен ученик на легендарния Теодоси Теодосиев – Тео, чиито уникални камери ни направиха преки свидетели на този исторически полет.

Минаха цели 54 години от последната пилотирана мисия до Луната (Аполо 17 през 1972 г.). Повече от половин век нашият естествен спътник ни очакваше в тишина. За много от нас това изглеждаше като твърде дълга пауза, но днес, благодарение на усилията на НАСА и международното сътрудничество, ние доказваме, че мечтата никога не е угасвала."

"Поздравявам екипажа за проявената храброст и професионализъм. Вашата мисия възроди вярата в човешките възможности и ни напомни, че когато гледаме нагоре, ние виждаме не само звезди, но и своето общо бъдеще. ​На добър час към новите хоризонти", допълва още първият български космонав