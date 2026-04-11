Мъж е задържан за въоръжен грабеж във Варна

Мъж на 36 години от село Приселци, община Аврен, е задържан за срок до 24 часа за извършен въоръжен грабеж, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на полицията във Варна

Сигналът за инцидента е подаден късно снощи. Собственик на салон за красота е съобщил, че няколко часа по-рано неизвестен за него мъж е влязъл във фризьорския център и му е отнел сумата от 350 евро, след като го е заплашил с пистолет.

След оперативно-издирвателни мероприятия соченият за извършител, който е известен на МВР, е задържан от полицията.

По случая е образувано досъдебно производство, съобщи БТА.

В средата на ноември миналата година полицията във Варна задържа 52-годишна жена за въоръжен грабеж на супермаркет.