Велинградчанин се размина с 6 мес. затвор за платена с фалшиви евро кобила

Сделката била сключена по тъмно и продавачът от Костандово не видял добре банкнотите

37-годишният Митко Чавдаров от Велинград ще лежи само 6 месеца в затвора за покупката на кобила с фалшиви евро. Решението за това е на Апелативния съд в Пловдив и е окончателно.

На 29 юни 2024 г. Чавдаров се спазарил за животното с Мустафа Чобанов от Костандово. Платил му с 10 фалшиви банкноти. Било към 21,40 часа и вече тъмно и продавачът не видял добре банкнотите, но като се прибрал, установил, че те нямат холограмна лента и са с едни и същи серия и номер. Обадил се на телефон 112 и Чавдаров бил задържан.

Той не призна вината си и твърдеше, че е продал дървен материал на човек от Пловдив и и му било платено с евробанкноти, за които не подозирал, че се подправени. Чавдаров получи 2 г. затвор от Окръжния съд в Пазарджик, обжалва и след завъртането на делото от инстанция в инстанция наказанието беше драстично намалено.

Той редовно не се явяваше на заседанията и обясняваше това с факта, че е неграмотен. Апелативните магистрати в Пловдив разпоредиха той да бъде задържан, което се случи на 16 февруари т. г. Дните в ареста се приспадат от присъдата, така че на Митко Чавдаров му остават около 4 месеца зад решетките.