Общински съветник от Разлог е освободен след 24-часово задържане при акция за купуване на гласове

Общинският съветник от Разлог Валентин Донев е бил освободен днес около 16:30 часа, след като е изтекъл 24-часовият срок на задържането му. Той бе арестуван в рамките на акция, свързана с разследване за предполагаемо купуване на гласове в региона.

По информация на защитата, към момента на освобождаването му срещу Донев не са повдигнати обвинения. Неговият адвокат, Галя Гълъбова, заяви, че при извършените претърсвания в жилището и работното му място не са открити уличаващи доказателства.

От защитата посочват още, че не е установена връзка между Донев и други задържани лица по случая. Според адвокат Гълъбова, действията на органите на реда са били неоснователни, като се твърди и за извършвани многократни проверки спрямо съветника в дните преди задържането. Адвокат Гълъбова допълва, че разполага със снимков и видео материал, който според нея доказва честотата и характера на тези действия, и подчертава, че ще бъдат предприети съответните законови стъпки при необходимост.

Защитата акцентира върху високия обществен статус и образование на Донев, като посочва, че той е завършил право в Нюрнберг, Германия, владее три езика и е уважаван представител на местната общност в Разлог.

Към момента няма официална информация от Министерство на вътрешните работи относно причините за освобождаването на Донев или последващите действия по разследването.