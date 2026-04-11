Как и докога да се поздравяваме за Великден, без да се излагаме

Факелно шествие от Патриаршията до площада пред Царевец в нощта на Възкресение през 2023 г. Снимка: Фейсбук профил на Даниел Панов

"Христос възкресе", "Христос воскресе" - "Наистина възкресе", "Воистина воскресе" са традиционни поздрави между православните за Великден. Не всички обаче са правилни и издават ниска култура, твърдят езиковеди.

Според Института по български език в БАН правилните форми са поздрав "Христос воскресе" и отговор "Воистину воскресе".

Тъй като това е древен християнски ритуал, трябва да се използва църковнославянски език. Поздравът е повторение на тропара: " Христос воскресе из мертвих, смертию смерт поправ".

Формата е архаична и създава по-висок стил според специалистите.

Поздравът е задължителен поне до Възнесение Господне, тази година на  21 май.

Най-вярващите православни се поздравят така до Петдесетница - тази година на 24 май. Празникът е на осмата неделя след Възкресение и е в памет на евангелско събитие.

На 50-ия ден от Възкресението, когато Божията майка и апостолите се събрали за молитва в Йерусалим, над тях във вид на огнени пламъци се спуснал Светият Дух. Множеството, което видяло чудото, приело Христовата вяра.

Факелно шествие от Патриаршията до площада пред Царевец в нощта на Възкресение през 2023 г. Снимка: Фейсбук профил на Даниел Панов
Тържествена служба за Великден в "Св. Александър Невски" СНИМКА: Йордан Симеонов
Факелно шествие от Патриаршията до площада пред Царевец в нощта на Възкресение през 2023 г. Снимка: Фейсбук профил на Даниел Панов
Тържествена служба за Великден в "Св. Александър Невски" СНИМКА: Йордан Симеонов
Факелно шествие от Патриаршията до площада пред Царевец в нощта на Възкресение през 2023 г. Снимка: Фейсбук профил на Даниел Панов
Тържествена служба за Великден в "Св. Александър Невски" СНИМКА: Йордан Симеонов

