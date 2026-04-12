Христос воскресе! Хиляди се поздравяват пред църквите (Галерия)

Христос воскресе, скъпи читатели!

Църквата ни празнува възкресението на Христос - основата на християнската вяра.

Великден е най-големият празник за православните християни. Смята се, че възкресението на Исус Христос е най-великото събитие в историята на човешкия род.

На Възкресение Христово (Великден) се чества възкръсването на Иисус Христос на третия ден, след като е разпънат на кръст и погребан. Празната гробница е видяна от жените мироносици, посетили гроба. Иисус Христос се явява на Мария Магдалена и на апостолите.

При обявяването на Възкресението, свещеникът изнася от храма запалена свещ. От нея всички присъстващи палят своите свещи, които после занасят по домовете си. Последованието, свързано със запалването на свещите, е заимствано от подобно, което се извършва в Йерусалим, в храма "Св. Възкресение", при слизането на Благодатния огън.

Благодатният огън пристигна у нас от Йерусалим в 22,30 ч. Българска авиокомпания го пренесе от Румъния до летище „Васил Левски". Така измоленият днес в Йерусалим Благодатен огън пристигна в България час и половина преди настъпването на Великден.

Патриарх Даниил оглави тържествените богослужения в катедралата "Свети Александър Невски" - Полунощница с утреня и Златоустова литургия, и възвести Възкресението Христово. Илияна Йотова, Рая Назарян и Симеон Сакскобургготски пазят свещитеу запалени от благодатния огън Снимка: Георги Палейков

На богослужението в "Свети Александър Невски" присъстваха държавният глава Илияна Йотова, Симеон Сакскобургготски и Рая Назарян, а пред храм паметника се събраха стотици миряни със запалени свещи в ръце.

Хиляди други миряни присъстваха на службите в храмовете в цялата страна.

Преди това пламък от Благодатния огън беше пренесен с литийно шествие до олтара на катедралата. Оттам Негово светейшество изнесе запалени свещи и с песнопения прикани вярващите да приемат "светлина от незалязващата Светлина" и да прославят възкръсналия Христос. Св. "Александър Невски" е обграден от вярващи със свещи, запалени от благодатния огън

Благодатният огън тук пристига тук за последно преди 6 години по време на пандемията от COVID-19. Оттогава не е гаснел.

Половин час след полунощ Църквата продължава с молитвите, за да пресъздаде свещения трепет на апостолите от новината за Възкресението на Учителя.

Когато учениците му получават благата вест и тъгата в сърцата им преминава в радост и свещен трепет.

Апостолите се затичали към празния гроб и намерили в него само обвивките, в които бил погребан Спасителя - плащеницата, сгъната и поставена настрани. С този разказ продължава нощната служба и ще присъства и в неделните богослужения.

По традиция през празничните дни се посещават родители и кумове. Носят се великденски козунаци и боядисани яйца, за да се засвидетелства обич и почитание. Червените яйца са символ на христовата мъченическа кръв, а козунакът е символ на агнеца божий - Христос.

Между Великден и Петдесетница хората продължават да се поздравяват с "Христос Воскресе". Вековна традиция за празника е на трапезата да присъстват боядисаните яйца. За първи път с боядисани яйца се чукат в нощта след Възкресение Христово, а за тези, които приемат причастие на Великден - след това.

Най-радостен в семейството е този, на когото яйцето остане здраво - той ще бъде здрав през годината. Характерни за Великден са и козунаците, чиято история е от три столетия. У нас козунаците се приготвят след 1920 г, и то първо в градовете. На празничната трапеза присъства след дългия пост и агнешкото месо.