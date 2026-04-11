Вицепремиерът Мария Недина: Категорично не навлизаме в дългова спирала

"Категорично не навлизаме в турбулентна дългова спирала. Много е трудно е да се сравняват година за година първите тримесечия, тъй като сега сме в много по-различна ситуация, отколкото предишната година."

Това заяви служебният вицепремиер по европейските средства Мария Недина във връзка с рязкото нарастване на дефицита за месец март.

"Сега имаме край на оперативните програми, изключително много инвестиции в общините, също край на Националния план по възстановяване и устойчивост. За него първото плащане, което ще пристигне от ЕК е в рамките на месец и половина, два, а следващото е август-септември. В момента разплащаме средства, които ще ни бъдат осигурени по-късно", каза още Недина в предаването „Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA News.

По думите ѝ е трудно да се каже кой е най-значимият проект в рамките на ПВУ.

"Проектите са с различна значимост за различните групи граждани. Изключително значим проект е, например, инвестицията във влакове - 32 влака на стойност 429 млн. евро, както и инвестицията в 2200 STEM центъра и изграждането им. Това е изключително важна инвестиция за образованието в нашата страна. Има множество инвестиции и в социалната сфера. В здравеопазването имаме редица мерки - модернизация, обновяваме на болнични заведения, психиатри, както и тяхното оборудване", коментира Недина.

"Инвестициите по ПВУ, които са за домове за възрастни хора, са за домове с държавно финансиране. Тези хосписи, на които станахме свидетели, са частни", уточни тя. По думите ѝ 20 от домовете вече са изградени, а останалите над 60 трябва да бъдат изградени до края на август тази година.

Относно мерките на правителството във връзка с военните действия в Близкия изток, служебният вицепремиер коментира, че правителството е в процес на обсъждане на бъдещи мерки в случай, че ситуацията в Близкия изток се задълбочи. По думите ѝ министрите на енергетиката, на икономиката, на здравеопазването и на финансите са в постоянна комуникация във връзка с бъдещи мерки.