Митрополит Киприан ще възглави празничното Пасхално богослужение в Стара Загора

Негово Високопреосвещенство Старозагорският митрополит Киприан ще възглави празничното Пасхално богослужение в катедралния храм "Св. Николай" в Стара Загора.

Точно в полунощ архиереят ще възвести Христовото Възкресение, след което ще отслужи светата литургия и ще отправи архипастирския си поздрав към миряните. Утре отново там в 11:00 часа ще започне Пасхално богослужение, на което се чете Св. Евангелие на над 10 езика. По традиция дверите на Митрополитския дом ще бъдат отворени за всички епархиоти от 15:00 до 17:00 часа.