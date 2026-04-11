Засякоха водач с регистрационна табела на стъклото в Първомай, наказанието е отменено

Полицаите не описали нарушението коректно

Шофьор беше засечен да кара колата си с поставен регистрационен номер на предното стъкло и санкциониран с 50 лв. и отнемане на книжката за 1 месец. Полицаи го забелязали по обяд на 25 март 2024 г. и го спрели. Човекът обяснил, че табелата е паднала, той я сложил на таблото на автомобила, за да не я загуби, и потеглил към най-близкия сервиз и е изминал не повече от 3 км по този начин. Въпреки това му било написано наказателно постановление.

Обжалвал и то вече е отменено от Районния съд в Първомай, защото полицаите не са описали нарушението коректно - не е посочено за предната или задната табела става дума или и за двете. "Отделно от това не е отразено къде се е намирала съответната табела или и двете табели, за да се прецени, че не са били на мястото си", е записано в решението.

То може да бъде оспорено пред Административния съд в Пловдив.