Митрополит Киприан: Оръжията срещу злото и неговите слуги са мирът и обичта в сърцата ни

Това казва в пасхалното си послание за Великден негово високопреосвещенсно старозагорският митрополит Киприан. Ето какво гласи словото му за най-големия християнски празник:

"Обични във Възкръсналия Господ Иисус Христос чеда на богохранимата Старозагорска епархия,

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Най- светлият празник на Христовата църква - Възкресение Христово отново озарява душите ни. Духовното му обаяние носи неизказана благодат, където е стаена непреходната победа над смъртта и злото. В радостта, идеща от небесата, звучат страшните слова на ангела пред празния гроб Господен „Няма Го тук! Той възкръсна!" /Мат 28:6/. Видът на Божия вестител е като светкавица, но думите казани от него са носители на възможно най- ярката светлина, която обгръща земята и небето и носи вечна радост за спасението на човешкия род и вестта ,че „ който вярва в Него, и да умре ще оживее" /Йоан 11:25/.

Във величието на празника, в неговото свято тържество, светата Църква пее химни за Възкръсналия Христос, за нашия Избавител, Който ни дари нова свята Пасха, велика и отваряща райските двери и толкова щедро благодатна, че освещава всички твари. Неговата саможертва отваря дверите на царството Божие и никой вече не може да ги затвори /Откр. 3:8/, защото „Христос възкръсна от мъртвите и за умрелите стана начатък /1 Кор. 15:20/.

Всяко вярващо сърце се вълнува от истинната обич на Спасителя към нас. В земния си път Той ни учи на добро, лекува, носи радост на всички хора, които се докосват до Него, но среща само неразбиране и предателство. Накрая търпи хули, подигравки, бичуване и поругаване в съдилищата. Мълчи пред човешката злоба, която неистово крещи „ Разпни Го, разпни Го" и тръгва към Голгота, като всяка от стъпките Му е жарава от болки, после пироните разкъсват ръце и ходила, а тялото Му увисва върху тях с неистово страдание.

И в тези тежки часове Той, Страдалецът, продължава да обича „Отче, прости им, понеже не знаят, що правят" /Лука 23:34/. Злото се разтапя в Божията любов и това е мигът , в който то завинаги е победено. Бог наистина е любов /ср.1 Йоан 4:8/, а злото никога не е имало и никога няма да има битие. Колко истински, велики и неописуеми са думите на нашия Спасител „Аз съм пътят, и истината, и ЖИВОТЪТ" /Йоан 14:6/.

Затова днес е Великден! Ден на Божието величие, на изстраданата му обич към човешката душа, към всеки един от нас. Обич, неразбираема за земната ни логика, но неизменно и завинаги прегърнала сърцата ни. Великден отново е този, който в пълнота ни разкрива боговдъхновените думи на светия евангелист Йоан Богослов „Бог не проводи Сина Си на света, за да съди света, а за да бъде светът спасен чрез Него" /Йоан 3:17/. Христовото Възкресение е завършек на Божието домостроителство и светлина, която „в мрака свети, и мракът я не обзе" /Йоан 1:5/. Тази светлина ни води по пътя на „правда, мир и радост в Духа Светаго" /Рим.14:17/.

В Свещеното Писание всяка дума носи своето послание и е знакова. След Възкресението при първото Си явяване пред апостолите, Спасителят им пожелава мир. Нещо повече, светият евангелист, описвайки срещата им, само стих след това първо обръщение на Възкръсналия Христос, добавя „ А Иисус пак им рече: мир вам! Както Ме Отец прати, тъй и Аз ви пращам." /Йоан 20:21/.

Господ Иисус Христос посочва главното условие за всички, които желаят да пребъдват в Божието слово: да имат мир в душите си и да го носят на хората. Такова е и пожеланието на небесния хор, явил се в Рождественската нощ на бедните овчари: „ Слава във висините Богу, и на Земята мир, между човеците благоволение!" /Лука 2:14/. Всички сме братя /ср. Мат.23:8/ и трябва да живеем като такива в мир и добротворство.

Светите отци в един глас говорят, че не материални и видими са причините за междуособиците и войните, а само духовни. Ако в нас има мир, както ни учи Възкръсналият Спасител, то няма да има войни, нито страдания, нито кръвопролития. Оръжията срещу злото и неговите слуги са мирът и обичта в сърцата ни. Въоръжавайки се с тях, ще приемем и благодатта стаена в казаното от Господа Иисуса Христа „ Мир ви оставям: Моят мир ви давам: Аз не ви давам както светът дава. Да не се смущава сърцето ви, нито се бои." /Йоан 14:27/.

Призвани сме да чуем тези вечни спасителни думи, залог за тях е Словото на Отца, нашият Господ, Изкупител и Спасител, Възкръсналият на Пасха Иисус Христос, Който доказа правотата им завинаги.

Отечески поздравявам всички чеда на Старозагорската епархийска църква с всепобедния Празник – Светлото Христово Възкресение! Всесърдечно благопожелавам благостта, светлината и любовта на Нашия Възкръснал Спасител да носят в сърцата на всички много топлина и радост, които никога не угасват!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

С пълнота на Пасхалната радост, Ваш во Христа молитствувател,

+ Старозагорски митрополит КИПРИАН