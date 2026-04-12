2826 са трудовите злополуки, на работните си места са починали 64 души, а докато отиват на работа - 12

Трудовите злополуки през миналата година са 2826, като 2356 са на работното място, а 470 - при отиване или връщане от работа. Това показва новият бюлетин на Националния осигурителен институт (НОИ). Смъртните злополуки са 76, от които 1 e станала с жена.

Загубените календарни дни от трудови злополуки за цялата година са общо 144 008.

Разпределението на трудовите злополуки по икономически сектори показва, че най- често трудови злополуки стават в „Преработваща промишленост", Търговия", „Транспорт, складиране и пощи", „Строителство", „Държавно управление", „Образование", и др.

В икономическите сектори са регистрирани общо 76 смъртни трудови злополуки. На работното място и при изпълнение на служебни ангажименти са регистрирани 64 такива случаи, a при отиване или връщане от работа - 12. Най-много са инцидентите с фатален край в „Транспорт, складиране и пощи", „Преработваща промишленост", „Строителство" и „Търговия". Трудови злополуки са регистрирани в 77 от общо 87 икономически раздели. Включени са само тези раздели, в които са регистрирани повече от петдесет злополуки, станали на работното място.

Сравнителният анализ на годишните оперативни данни на НОИ за 2025 г. с тези за предходната година показва леко увеличение в броя на подадените декларации за трудови злополуки с 9 и на общия брой приети трудови злополуки с 3. Злополуките, станали на работното място, са намалели с 20. За сметка на това при отиване или връщане от работа те са се увеличили с 23. Смъртните трудови злополуки са се увеличили с 12. Намаление на трудовите злополуки, станали на работното място, има в 48 икономически раздела, увеличение се наблюдава в 32, а в 7 няма изменение. Най-голямо е увеличението на трудовите злополуки, станали на работното място, в икономическите дейности: „Държавно управление", „Строителство на жилищни и нежилищни сгради", „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и енергия за охлаждане", „Производство на изделия от други неметални минерални суровини" и „Образование".

Най-голямо е намалението на трудовите злополуки дейностите „Производство на изделия от каучук и пластмаси", „Търговия на дребно" и „Пощенски и куриерски дейности", „Добив на метални руди" „Специализирани строителни дейности. Загубените календарни дни от трудови злополуки през 2025 г. са с 20 470 по-малко от тези през предходната година. Средната продължителност на временната неработоспособност по повод трудова злополука през 2025 г. е 50,96 календарни дни, което е със 7 календарни дни по-малко от регистрираното през 2024 г. Оперативна информация за трудовите злополуки се публикува на сайта на Националния осигурителен институт.