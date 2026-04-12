Хиляди си казаха "Христос Воскресе!" от върха на Царевец

Дима Максимова

[email protected]

1864
Великден на Царевец Снимка: Община Велико Търново

Хиляди великотърновци и гости на града от цяла България и съседна Румъния посрещнаха благата вест за Възкресение Христово на върха на Царевец - там, където два века се е извисявала Търновската патриаршия.

Точно в полунощ Великотърновският митрополит Григорий изнесе благодатния огън пред Патриаршеската църква музей в крепостта и произнесе "Христос Воскресе!". От неугасващата светлина си взеха първо кметът Даниел Панов и семейството му. По негова идея бе възстановена преди няколко години трацидията да се празнува  Великден на Царевец.  

"Усещането е магично", "тук енергията е друга", говореха от множеството, което със запалени свещи се заспуска по пътеките на Царевец. 

Впечатляваща светлинна процесия слезе до площада пред портите, където всеки получи пакет с осветено яйце и козунак.

Празникът продължава днес със службата за Второ възкресение, която ще се отслужи в едноименната църква в парк "Руски гробища".

