Хиляди си казаха "Христос Воскресе!" от върха на Царевец

Хиляди великотърновци и гости на града от цяла България и съседна Румъния посрещнаха благата вест за Възкресение Христово на върха на Царевец - там, където два века се е извисявала Търновската патриаршия.
Точно в полунощ Великотърновският митрополит Григорий изнесе благодатния огън пред Патриаршеската църква музей в крепостта и произнесе "Христос Воскресе!". От неугасващата светлина си взеха първо кметът Даниел Панов и семейството му. По негова идея бе възстановена преди няколко години трацидията да се празнува Великден на Царевец.
"Усещането е магично", "тук енергията е друга", говореха от множеството, което със запалени свещи се заспуска по пътеките на Царевец.
Впечатляваща светлинна процесия слезе до площада пред портите, където всеки получи пакет с осветено яйце и козунак.
Празникът продължава днес със службата за Второ възкресение, която ще се отслужи в едноименната църква в парк "Руски гробища".