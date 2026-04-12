Епископ Герасим: Стана чудо! Български пилоти ни изненадаха и донесоха благодатния огън в 22:30

Снощи в 22 ч от Крайова в Румъния се обади екипажът на български самолет на малка частна компания, нает от румънци, да превозят благодатния огън. Екипажът, разбирайки какъв товар превозват, решили да вземат свещи и да пренесат пламъка му в София. Това разказа пред Нова тв мелнишкият епископ Герасим, секретар на Светия Синод. "Обадиха се от Крайова в Патриаршията и казаха: "Благодатният огън е с нас! Имаме слот да кацнем в 22,20 - 22,30 в София. Изпратете хора да го вземат!" Бяхме в шок. Свещеници с автомобил отидохме в 22,30 и в 22,40 благодатният огън беше в параклиса на Синода, а после го занесохме в храма", разказа още епископ Герасим. Така автентичният благодатен огън от гроба господен пристигна в София. "Не знаехме нищо, преди да ни звъннат българските пилоти. Имахме намерение да използваме миналогодишния благодатен огън, нали решихме да не пращаме делегация в Йерусалим от съображения за сигурност", добави още епископ Герасим. За него това е истинско чудо