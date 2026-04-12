Двама загинали при пожари за денонощие в страната

Двама души са загинали и един човек е пострадал при пожари през изминалото денонощие в страната, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” на Министерството на вътрешните работи., информира БТА.

На 11 април в 12,39 ч. в Бургас екипите са реагирали при получено съобщение за пожар в къща намираща се в Приморско, при който е загинала жена на 86 г. В 14,19 ч. в Пловдив е получено съобщение за пожар в къща в с. Чешнегирово , община Садово, при който е загинал мъж на 79 години.

Екипите на пожарната са ликвидирали общо 63 пожара. С преки материални щети са възникнали 19 пожара. Без нанесени материални щети са възникнали 44 пожара. Извършени са 19 спасителни дейности и помощни операции.

Лъжливите повиквания за изминалото денонощие са четири.