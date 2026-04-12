Монахини от Калофер зоват за помощ богомолци, обно...

Андрей Гюров: Нека Възкресението напомни да бъдем заедно, дори когато сме различни

Андрей Гюров СНИМКА: Пресцентър на Министерски съвет

"На Великден влизаме в храмовете - всеки със своята тишина, със своите надежди. И излизаме с една и съща дума, която се предава от ръка на ръка като пламък: "Христос воскресе". Това написа премиерът Андрей Гюров във фейсбук.

Вижте целия му пост:

"Христос воскресe!

В тези тихи часове, когато нощта още помни стъпките ни със свещите, а камбаните огласят утрото, си мисля колко крехко и колко упорито е човешкото ни желание за светлина.

На Великден влизаме в храмовете - всеки със своята тишина, със своите надежди. И излизаме с една и съща дума, която се предава от ръка на ръка като пламък: "Христос воскресе".

Имало е времена, когато вярата е била убежище, език и памет. И други, когато е била просто вътрешен разговор със себе си.

Днес тя е може би онова малко добро, което решаваме да направим, без да ни се налага, без да чакаме отплата. Малък жест, който казва: още сме тук, още сме хора.

Нека Възкресението влезе в домовете ни, в мислите ни, в онези празни места, които не знаем как да запълним. Нека ни напомни, че има смисъл да бъдем заедно, дори когато сме различни. Че има смисъл да бъдем добри, дори когато е трудно.
Светлината е тиха. Но остава.

Честит празник на празниците".

Четете още

Още от Политика

Предвестник на седмицата: В деня за размисъл - колекционерски брой на “24 часа”