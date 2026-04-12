Монахини от Калофер зоват за помощ богомолци, обновяват манастира (Снимки)

Помещения, служили за пионерски лагери, се преустройват за богомолци с кухня и трапезария

Неделното училище към обителта редовно се посещава от деца

Имаме нужда от всичко. По-скоро ни трябват средства и строителни материали. Предстои да леем бетон и ще ни е нужен цимент.

Това казва игуменката на девическия манастир "Въведение Богородично" Таисия.

Работници бъркат вар, зидат стени зад манастирския храм. Някогашните помещения в обителта, служили за пионерски лагери, се ремонтират. "Искаме да обособим четири-пет помещения. Да има къде богомолците да отсядат. Ще има кухня, трапезария, стаи за инвентар", обясни сестра Таисия. Девическият манастир "Въведение Богородично" в Калофер посреща богомолци с изрядно поддържан двор. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

За 300-годишната обител, която се намира над градчето, се грижат пет монахини. Едната обаче е на 91 години, другата е на 70. А дворът на манастира е голям, но спретнат. С настъпването на пролетта ще става още по-цветен.

"Сами не можем да се справим. Идват помощници от Пловдив, от Стара Загора", признава игуменката.

За светлия празник Възкресение Христово всичко е изчистено до блясък. Храмът свети. В него тримата свещеници на Калофер навръх Великден отслужват празнична света литургия.

Още от времето на покойната игуменка Валентина към манастира има неделно училище. И сега то се посещава от над 20 деца от градчето. "Идват, говорим им за вярата, за добродетелите. Те с интерес слушат", казва сестра Таисия.