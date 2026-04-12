ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Монахини от Калофер зоват за помощ богомолци, обно...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22648927 www.24chasa.bg

Монахини от Калофер зоват за помощ богомолци, обновяват манастира (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

1260
Дворът на девическия манастир "Въведение Богородично" в Калофер винаги е чист и приветлив. С настъпването на пролетта ще става още по-цветен. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн
  • Помещения, служили за пионерски лагери, се преустройват за богомолци с кухня и трапезария
  • Неделното училище към обителта редовно се посещава от деца

Имаме нужда от всичко. По-скоро ни трябват средства и строителни материали. Предстои да леем бетон и ще ни е нужен цимент.

Това казва игуменката на девическия манастир "Въведение Богородично" Таисия.

Работници бъркат вар, зидат стени зад манастирския храм. Някогашните помещения в обителта, служили за пионерски лагери, се ремонтират. "Искаме да обособим четири-пет помещения. Да има къде богомолците да отсядат. Ще има кухня, трапезария, стаи за инвентар", обясни сестра Таисия.

Девическият манастир "Въведение Богородично" в Калофер посреща богомолци с изрядно поддържан двор. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

За 300-годишната обител, която се намира над градчето, се грижат пет монахини. Едната обаче е на 91 години, другата е на 70. А дворът на манастира е голям, но спретнат. С настъпването на пролетта ще става още по-цветен.

"Сами не можем да се справим. Идват помощници от Пловдив, от Стара Загора", признава игуменката.

За светлия празник Възкресение Христово всичко е изчистено до блясък. Храмът свети. В него тримата свещеници на Калофер навръх Великден отслужват празнична света литургия.

Още от времето на покойната игуменка Валентина към манастира има неделно училище. И сега то се посещава от над 20 деца от градчето. "Идват, говорим им за вярата, за добродетелите. Те с интерес слушат", казва сестра Таисия.

Храмът в девическия манастир в "Калофер". Снимка: 24 часа Пловдив онлайн
Дни преди големия християнски празник храмът на девическия манастир в Калофер беше излъскан до блясък от помощници. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн
Зад храма в девическия манастир в Калофер кипят строителни дейности. Обособяват се помещения за богомолци. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн
Старите помещения, служили за пионерски лагери, се обновяват в девическия манастир в Калофер. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн
Една от монахините наглежда работници, които ремонтират старите помещения в манастира в Калофер. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн
Храмът в девическия манастир в Калофер. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн
Богомолци се наслаждават на поддържания двор на девическия манастир в Калофер. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

От девическия манастир в Калофер се открива гледка към Стара планина.
От девическия манастир в Калофер се открива гледка към Стара планина.
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

