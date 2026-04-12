Близките на жена в мозъчна смърт дариха бъбреците й, а двама мъже с нов шанс за живот

В нощта срещу Велика събота екипът на доц. Пламен Димитров от Клиниката по урология на УМБАЛ „Александровска" извърши бъбречни трансплантации на двама мъже с хронична бъбречна недостатъчност. Донорът им е 68–годишна жена от Пловдив, изпаднала в мозъчна смърт, вследствие на мозъчен кръвоизлив, съобщиха от болницата.

Единият бъбрек е трансплантиран на 49-годишен мъж от  София, който провежда хемодиализно лечение от три години. Другият рецепиент е мъж на 41 години от Свиленград, на хемодиалезно лечение от две години. Избрани са с най-голям процент органна съвместимост с донора от общо 6 поканени за оценка от листата на чакащите.

След оперативната интервенция трансплантираните се възстановяват в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение на болницата. Състоянието им е стабилно, с много добри жизнени показатели и диуреза.

Екипът на УМБАЛ "Александровска" изказва искрени съболезнования на близките на починалата жена и адмирира тяхното хуманно решение да дарят органите ѝ за спасяването на други човешки животи в най-трудния за тях момент!

