Илиана Йотова: Да следваме посланието на Христовото Възкресение за надежда, мир, любов и спасение

В размирното време, в което живеем, още по-необходимо е да следваме посланието на Христовото Възкресение - надежда, мир, любов и спасение. Това написа президентът Илияна Йотова във фейсбук.

Нека светлината на Възкресението съпътства мислите и делата ни. Нека силната вяра бъде с нас в стремежите ни заедно да градим утрешния ден, написа Йотова.

Тя пожела здраве и благодатни дни за всички.

Тя присъства на празничното богослужение пред патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“, където българският патриарх и Софийски митрополит Даниил възвести Христовото Възкресение и благослови българския народ.