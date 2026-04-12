1 е загинал, 10 са пострадали в 7 катастрофи за денонощие.

При катастрофи в страната през последното денонощие са пострадали десет души, един е загинал, съобщиха от МВР на сайта си. Произшествията за изминалите 24 часа са седем, информира БТА.

В София са регистрирани девет леки пътни инцидента, в които няма ранени и загинали.

От началото на годината са станали 1385 катастрофи с 99 загинали и 1723 ранени. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на миналата година се отчитат девет повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г., допълват от МВР.