ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лидерът на опозицията Петер Мадяр: Унгарците ще на...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22649422 www.24chasa.bg

Дарители осигуриха празнична трапеза за бездомни в Добрич на Великден

Дияна Райнова

1144
Великден в Добрич Снимка: Архив

"На Великден на празничната трапеза в общинския приют за бездомни лица в Добрич и за обяд, и за вечеря ще има скара – кюфте, кебапче, наденичка, с гарнитура – зеле, домати и краставици. Осигурени са козунаци и боядисани яйца", каза директорът на приюта Ивн Вътков. "За този светъл празник при нас днес ще има и традиционното агнешко месо с дроб сърма, което е дарение", добави той.

Великден ще споделят в приюта 12 мъже и 3 жени, колкото е и капацитетът на социалното заведение.

"Преди Великден в приюта за бездомни към храм „Света Троица" две деца, които сме настанили, боядисаха яйца заедно с 20-ина ученици от школи към Младежкия център. От тези яйца, заедно с козунак,  направихме торбички и ги раздаваме на Великден на миряните", казва отец Емануил от храма.

"На Великден в приюта празничният обяд включва традиционното агнешко печено. Получихме като дарение три агнета. В приюта в момента има 13 души - от Добрич, съседните села, Каварна, и от Силистренско", сподели отец Емануил.

"И тази година в Дома за стари хора в Добрич на Великден ще има празничен обяд, осигурен от фондация „Предай нататък", съобщи директорът на дома Антоянета Пантелеева. „Празнично великденско меню включва салата, агнешка супа, печено агнешко с дроб сърма и торта. Козунаци получихме като дарение. Яйцата ги боядисаха домуващите в събота, така че традицията е спазена", обясни Пантелеева.

"Преди празника се събрахме в дома да си поговорим за Великден, за символиката, за това как домуващите са посрещали празниците у дома, какви рецепти са използвали и т.н. Тези разговори винаги са много емоционални", добави директорката, като уточни, че обитателите в дома са 115, колкото е капацитетът му.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

