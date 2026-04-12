В Добрич приготвиха хранителни пакети за Великден

На Велики четвъртък в eтнографския комплекс „Стария Добрич" в Добрич се проведоха две творчески работилници с благотворителна кауза под наслов "Да споделим празника с хора в нужда". В рамките на два часа от дарения бяха събрани 150 евро. Със средствата, събрани по време на инициативата, на Велика събота бяха подготвени 15 пакета с хранителни продукти от първа необходимост – олио, ориз, леща, брашно, захар, макарони, както и традиционен козунак за празника.

Великденските пакети са предадени на отец Велико в храм "Света Троица" в Добрич, откъдето ще бъдат разпределени към хора в нужда, за да внесат радост и празнично настроение в домовете им.

Доброволците в кампания „Споделен хляб" на фондация „Милостиво сърце" в Добрич в събота посетиха последните адреси, за да раздадат хранителни продукти на възрастни, болни и хора в нужда.

"Подготвихме 400 хранителни пакета, голяма част от които вече са раздадени в Добрич, в близките села и в град Генерал Тошево", сподели председателят на фондацията Александър Иванов. Той уточни, че във всеки пакет има и по един козунак за трапезата на хората в нужда, дарение от хлебозаводи в града.

Благотворителната инициатива се провежда два пъти в годината – за Великден и за Коледа.