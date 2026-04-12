ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Двама загинали в тежка катастрофа между кола и камион край Берковица

Линейка СНИМКА: Архив

Тежка катастрофа е станала в ранния следобед на разклона за берковското село Мездрея. По първоначална информация при инцидента са загинали двама души - възрастен мъж и 18-годишно момиче.

В автомобила са пътували общо петима души. Две деца - брат и сестра са транспортирани и настанени в болницата в Монтана. Едното от тях е в изключително тежко състояние и се намира в отделението по реанимация, казаха пред Нова тв от лечебното заведение. Още един от пътуващите е хоспитализиран.

Според първоначалните данни лекият автомобил не е спрял на знак „Стоп" и е навлязъл в кръстовището, където е бил ударен от товарен автомобил.

Пътният участък е затворен за движение, като автомобилите се пренасочват през Берковица. На място работят екипи на полицията и спешна помощ, като се извършва оглед и се изясняват точните причини за инцидента.

Линейка СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Още от Криминални

Водещи новини

Предвестник на седмицата: В деня за размисъл - колекционерски брой на “24 часа”