Десетокласник от Пловдив няма да може да излиза през нощта за 7 месеца, арестуваха го с наркотици

Пробацията на непълнолетния дилър включва забрана да напуска дома си от 21,30 до 5,30 ч

Десетокласник от Пловдив ще се прости с нощните излизания, след като е бил хванат с немалко количество наркотик, държан с цел разпространение. Това е част от 7-месечната пробация, която момчето ще трябва да изтърпи, след като сключило споразумение с прокуратурата.

Непълнолетният е бил спипан на 27 март. У него са открити около 14 грама синтетичен канабиноид на обща стойност 214,39 евро. Тийнейджърът е бил пуснат от ареста след 24 часа с мярка за неотклонение "Под надзор на инспектор от Детска педагогическа стая", а по случая е било образувано бързо производство.

13 дни след задържането му момчето се изправило пред Районния съд в Пловдив. Той се признал за виновен и се възползвал от правото си да сключи споразумение с прокуратурата. Договорил пробация, като освен стандартните мерки - задължителна регистрация по настоящ адрес с подписване два пъти седмично и периодични срещи с пробационен служител, наказанието му включва и ограничаване в свободното придвижване. В следващите 7 месеца младежът няма да има право да напуска жилището, което обитава, в периода от 21,30 до 5,30 ч. Трябва да плати и разноските по делото в размер на 109,64 евро.

Решението на съда, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.