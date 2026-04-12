10 000 лв. глоба отнесе шофьорката, пробвала да подкупи полицаи в Раковски с 20 евро

Поискала да "почерпи нещо за обяд", за да я пуснат, а глобата й щяла да бъде едва 100 лева

Доста солена глоба получи 52-годишната водачка, арестувана, след като опитала да подкупи с 20 евро полицаи в Раковски. 3 седмици след извършване на престъплението жената се изправила пред Окръжния съд в Пловдив, признала вина и получила 5 месеца условно, което след редукцията с 1/3 става 3 месеца и 10 дни. Изпитателният срок на наказанието е 3 години. Към него обаче се прибавя и парична санкция в размер на 10 000 лева - 5112,92 евро. Банкнотата, която дала на служителите на реда, ще бъде отнета в полза на държавата. Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Апелативния съд.

Както "24 часа" вече писа, ситуацията се разиграла на 12 март. 52-годишната жена работи като камериерка в чужбина, но се била върнала у нас на гости на сина си и семейството му. Той живеел с приятелката си и 5-месечното ѝ бебе в село, близо до Раковски. На посочената дата детето започнало да кашля и тъй като синът нямал книжка, помолил майка си да ги закара до града, за да посетят лекар. Тя се съгласила и всички потеглили, като снахата и бебето седнали на задната седалка. Автомобилът нямал детско столче, а майката на бебето не си сложила колан.

Групата потеглила малко след 12,30 ч. и 20-ина минути по-късно била спряна от автопатрул на Районното управление в Раковски. Жената дала на полицая книжката си и документите на колата, но той забелязал липсата на детско столче и пътничката без колан и поканил водачката да го последва до патрулката. Щяла да ѝ бъде съставен фиш за нарушение на Закона за движение по пътищата, за което се предвижда глоба от 100 лв.

Докато полицаят въвеждал данните в служебния таблет, 52-годишната жена стояла до отворения му прозорец и предлагала "да го почерпи нещо за обяд или да измисли нещо друго, за да може да си тръгне по-бързо за болницата". Униформеният обаче категорично ѝ заявил, че не му трябва почерпка. В един момент тя тръгнала към колата си, но служителят на реда я извикал обратно и докато въвеждал фиша в системата, тя извадила банкнота от 20 евро и я хвърлила към него през отворения прозорец. В този момент той извикал колегата си и му казал да задържи шофьорката. На място пристигнала оперативно-следствената група, която направила оглед на местопроизшествието. След това полицаите арестували водачката, която останала зад решетките до 16 март.

Съдът е приел самопризнанията на подсъдимата, с изключение на частта в която обяснява, че всъщност не е настоявала да почерпи полицаите, тъй като намира тези ѝ твърдения за израз само на защитна позиция. Според магистратите несъмнено и категорично е установено, че жената е дала подкуп на полицейски орган, за да не извърши действие по служба. Тя е била осъждана през 1997 г., но е реабилитирана, а в чужбина има единствено глоби за пътни нарушения. След като се е запознал с всички факти и обстоятелства, съдът е преценил, че най-справедливото наказание е лишаване от свобода малко над предвидения минимум, което обаче да не бъде изтърпяно ефективно, а глобата - минималната от 10 000 лева.