10 000 лв. глоба отнесе шофьорката, пробвала да подкупи полицаи в Раковски с 20 евро

Поискала да "почерпи нещо за обяд", за да я пуснат, а глобата й щяла да бъде едва 100 лева
Доста солена глоба получи 52-годишната водачка, арестувана, след като опитала да подкупи с 20 евро полицаи в Раковски. 3 седмици след извършване на престъплението жената се изправила пред Окръжния съд в Пловдив, признала вина и получила 5 месеца условно, което след редукцията с 1/3 става 3 месеца и 10 дни. Изпитателният срок на наказанието е 3 години. Към него обаче се прибавя и парична санкция в размер на 10 000 лева - 5112,92 евро. Банкнотата, която дала на служителите на реда, ще бъде отнета в полза на държавата. Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Апелативния съд.
Както "24 часа" вече писа, ситуацията се разиграла на 12 март. 52-годишната жена работи като камериерка в чужбина, но се била върнала у нас на гости на сина си и семейството му. Той живеел с приятелката си и 5-месечното ѝ бебе в село, близо до Раковски. На посочената дата детето започнало да кашля и тъй като синът нямал книжка, помолил майка си да ги закара до града, за да посетят лекар. Тя се съгласила и всички потеглили, като снахата и бебето седнали на задната седалка. Автомобилът нямал детско столче, а майката на бебето не си сложила колан.
Групата потеглила малко след 12,30 ч. и 20-ина минути по-късно била спряна от автопатрул на Районното управление в Раковски. Жената дала на полицая книжката си и документите на колата, но той забелязал липсата на детско столче и пътничката без колан и поканил водачката да го последва до патрулката. Щяла да ѝ бъде съставен фиш за нарушение на Закона за движение по пътищата, за което се предвижда глоба от 100 лв.
Докато полицаят въвеждал данните в служебния таблет, 52-годишната жена стояла до отворения му прозорец и предлагала "да го почерпи нещо за обяд или да измисли нещо друго, за да може да си тръгне по-бързо за болницата". Униформеният обаче категорично ѝ заявил, че не му трябва почерпка. В един момент тя тръгнала към колата си, но служителят на реда я извикал обратно и докато въвеждал фиша в системата, тя извадила банкнота от 20 евро и я хвърлила към него през отворения прозорец. В този момент той извикал колегата си и му казал да задържи шофьорката. На място пристигнала оперативно-следствената група, която направила оглед на местопроизшествието. След това полицаите арестували водачката, която останала зад решетките до 16 март.
Съдът е приел самопризнанията на подсъдимата, с изключение на частта в която обяснява, че всъщност не е настоявала да почерпи полицаите, тъй като намира тези ѝ твърдения за израз само на защитна позиция. Според магистратите несъмнено и категорично е установено, че жената е дала подкуп на полицейски орган, за да не извърши действие по служба. Тя е била осъждана през 1997 г., но е реабилитирана, а в чужбина има единствено глоби за пътни нарушения. След като се е запознал с всички факти и обстоятелства, съдът е преценил, че най-справедливото наказание е лишаване от свобода малко над предвидения минимум, което обаче да не бъде изтърпяно ефективно, а глобата - минималната от 10 000 лева.