Митрополит Антоний: Само когато загърбим егоизма, тогава ние ще бъдем отново човеци

"Възкресението е център на живота на всеки един православен християнин и иска да ни напомни, че материалното, земното е нещо мимолетно", това каза Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний пред bTV.

"Това чудо, което Бог върши всяка година със слизането на Благодатния огън, иска да засвидетелства, че Бог е с нас и ще бъде. Огънят първоначално слизайки е светлина. Ако някой се съмнява, че в началото не гори, това лесно може да бъде доказано, защото на това чудо присъстват хиляди", коментира още той.

По думите му Бог не ни дава повече отколкото можем да понесем.

"Църквата посреща изпитанията с по-голяма молитва за мир. Много е трудно в съвременния свят. Само, когато загърбим егоизма, тогава ние ще бъдем отново човеци", обясни той.

Относно предмета "Добродетели и религии", той изрази надежда, че ще бъде въведен възможно най-скоро.

"Надявам се през следващия парламент да бъде приет вече на второ четене, защото ние вече сме закъснели много", обясни той.