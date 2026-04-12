Военните обезвредиха четири снаряда, изплували в морето край Синеморец

Специализиран екип от Военноморска база – Бургас изпълни задача по проучване, транспортиране и унищожаване на четири снаряда, извлечени от плавателен съд, открити днес на плажа в Синеморец, местност "Корабите", съобщиха от Министерството на отбраната.

Поради съмнение за наличие на остатъчно взривно вещество, което не може да бъде извлечено, плавателният съд е взривен с контролиран взрив. Военнослужещите действаха по искане на Областна администрация – Бургас и с положителна резолюция от началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

Групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от Военноморската база беше активирана по заповед на командира на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов.

Специализираният екип транспортира снарядите към Военноморска база – Бургас, а плавателният съд беше унищожен на място при стриктно спазване на мерките за безопасност.

Дрон и крило от дрон, открити в Черно море, бяха обезвредени от военнослужещи от Военноморските сили в началото на април.