Стотици вярващи поеха на шествие с чудотворната икона от Бачковския манастир

Да се молим по целия път, за да получим Божието благословение, призова игуменът епископ Сионий

Стотици миряни от цялата страна се събраха в Бачковския манастир по традиция на втория ден от Великден, за да участват в литийното шествие с чудотворната икона на Света Богородица.

Иконата беше изнесена от храма и понесена от вярващите към местността Клувията, където според преданието тя е била намерена от две овчарчета, след като е била укрита по време на османското нашествие. Участниците в шествието изплетоха венец, който поставиха върху иконата, и с молитви поеха по пътя към светото място.

"Когато се съберат двама или трима в името на Господ, тогава той е с тях, а когато се съберат хиляди - Бог излива благодатта си към нас. Да се молим по целия път, за да получим Божието благословение", призова игуменът на манастира епископ Сионий. По думите му той неведнъж е ставал свидетел на чудеса пред чудотворната икона.

Игуменът допълни, че най-великото чудо за християните остава Възкресението, чрез което Господ е дарил хората със своето свето Евангелие.

Сред поклонниците беше и жена от Нареченски бани, която разказа, че посещава шествието вече десета година, за да се моли за здраве. Тя сподели, че преди 12 години е страдала от онкологично заболяване и вярва, че молитвите ий пред иконата са й помогнали да се излекува.