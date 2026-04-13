Седмокласник направи приложение с виртуален учител

Крум е само на 13 г. и създаването на платформата му отнема само 4 дни.

Крум Стоянов от Варна е само в 7-и клас, а вече направи онлайн платформа, която конкурира "Дигитална раница" на Министерството на образованието. Проектът му все още е демо версия. Тя може да дава оценки и да помага с уроците по 10 предмета. В момента тя е демо версия. 

Това е помагаща машина за ученици. В момента съм 7-и клас и ми предстоят матури. Аз и много от моите съученици ходим на уроци, но има много деца, които не могат да си го позволят, каза 13-годишното момче пред Нова телевизия.

Платформата ще следи и прогреса на децата. Отнеми ми четири дена по 4-5 часа на ден. 12 вида изкуствен интелект съм използвал, казва още той. 

Обясни, че е изненадан, че досега е нямало токова приложение.

В момента момчето е ученик в ОУ „П. Р. Славейков". 

Крум е само на 13 г. и създаването на платформата му отнема само 4 дни.

