Личен състав и военна техника ще се движат по пътищата и ЖП линиите у нас

Военна техника. снимка: Илюстративна, архив

Военнослужещи и военна техника от военните формирования на Сухопътните войски ще преминат на 14 и 15 април 2026 г. по републиканската пътна и железопътна инфраструктура за участие в планирани учения.
На 14 април 2026 г. от град Сливен до учебен полигон „Корен" по републиканската пътна и железопътна инфраструктура ще се придвижат личен състав и военна техника. Те ще участват в предстоящите тактически учения с бойни стрелби на военни формирования от 13-то бригадно командване.
На 15 април 2026 г. по републиканската пътна инфраструктура ще преминат автоколони с военнослужещи и военна техника от градовете Горна Оряховица, Карлово, Мусачево и Стара Загора до учебен полигон „Ново село" за участие в полево обучение, което ще се проведе в района на полигона.

