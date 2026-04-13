В музея в Панагюрище показват знамето, ушито от Райна Княгиня

Знамето, ушито от Райна Княгиня през 1876 г., може да бъде видяно в Историческия музей в град Панагюрище, където бе открита изложбата "Реликви от Априлското въстание" в чест на 150 години от Априлската епопея.

Друг безценен експонат е единственото съхранено златно лъвче от онова време – на Георги Нейчев, което днес продължава да носи духа на борбата.

Автори на експозицията са доц. д-р Атанас Шопов – директор на музея, и главните уредници Ирина Ботева, Ирина Конова и Методи Навущанов. Експозицията потапя посетителите в драматичните дни на 1876 година чрез картини на бележити дейци, автентично въоръжение и разнообразни исторически свидетелства от епохата.

Изложбата бе открита от доц. Шопов, който сподели: „Реликвите, които са изложени, са национални светини, собственост на Исторически музей – Панагюрище и ни прехвърлят 150 години назад към славната Априлска епопея." Директорът на музея открои и еманципиращата роля на българската жена, припомняйки уставите на Девическото и Женското дружество, в които ясно се откроява името на Райна Княгиня.

Той анонсира и предстоящата Национална научна конференция с международно участие „Априлското въстание 1876 г. – път към свобода, парламентаризъм и държавност", която ще се проведе на 14, 15 и 16 април.

Ирина Ботева сподели, че изложбата вече е гостувала в редица градове и навсякъде е предизвиквала силен интерес. Г-жа Ботева насочи вниманието към портретите на участниците във въстанието, а Методи Навущанов представи хладните и огнестрелните оръжия, подчертавайки тяхната изключителна историческа стойност. Той обърна внимание и на клечките за направа на фишеци – малки, но ключови свидетели на усилията за подготовка на въстанието.

Изложбата може да бъде разгледана до 14 май. Всеки посетител ще има възможност да се докосне духа на една от най-светлите страници в българската история.