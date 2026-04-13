Франция търси наш ученик за фалшива бомбена заплаха на училища от името на Ислямска държава

Ученик в осми клас от София ще бъде екстрадиран във Франция, където го издирват за фалшиви бомбени заплахи. Това решиха на две инстанции съдиите.

Срещу момчето, което е родено във Франция, но живее в София, има издадена европейска заповед за арест на 29 октомври 2025 г. от заместник окръжен прокурор при Първоинстанционен съд в град Страсбург.

15-годишният се издирва за наказателно преследване срещу него по обвинение, че на 8 и 10 октомври 2025 г. е изпратил на различни учебни заведения електронно съобщение със заплаха за бомба, позовавайки се на Ислямска държава, което е довело до евакуация. Момчето е издирено и задържано под стража. На две инстанции - Софийски градски съд и Апелативен съд постановиха той да бъде екстрадиран във Франция.

Пред съда момчето е заявило, че не желае да бъде предадено на френските власти. Твърденията на адвоката за липса на данни исканото лице да е пребивавало на територията на Република Франция в инкриминирания период подлежат на решаване на въпросите по същество на наказателно-правния спор пред съд в Франция, категорични са магистратите.

Според законодателството, тъй като е на 15 г., младежът ще бъде изправен пред Съд за непълнолетни. Той пък не може да наложи наказание лишаване от свобода, надвишаващо половината от предвиденото максимално наказание, като в конкретния случай максималното наказание, което може да се наложи на А. М., е 2 години и 6 месеца „лишаване от свобода" /половината на предвиденото наказание от 5 години/.