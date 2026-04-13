Община Пловдив търси външна експертна помощ за въвеждането на електротранспорт

Ваня Драганова

[email protected]

1732
Консултантите ще подготвят обществените поръчки и ще контролират разходите

Община Пловдив планира да даде близо 300 000 евро без ДДС на външни експерти, които да съдействат за въвеждането на екологичен градски транспорт. Става дума за създаденото преди 4 години дружество "Екобус", което по план трябва да пусне 2 нови линии, обслужвани от електровозила.

Местната управа спечели финансиране по проект „Въвеждане на екологичен, чист и интегриран градски транспорт в град Пловдив" и сега търси консултантска помощ за изготвянето на техническите спецификации на планираните обществени поръчки, извършване на финансова проверка на разходите и др. В рамките на проекта трябва да бъдат доставени електрически автобуси и да бъдат изградени зарядни станции.

Обществената поръчка е публикувана днес, а крайният срок за подаване на оферти е 11 май т. г.  

