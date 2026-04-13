След великденските празници в Свищов започва обработка срещу комари, кърлежи и бълхи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

При благоприятни метеорологични условия и затопляне на времето, след празниците в Свищов ще се предприемат ежегодните дейности, свързани с третиране на площите против комари, кърлежи и бълхи.

Обработката на зелените площи ще се извърши с техника за наземна обработка и ще продължи докато се обхванат всички планувани територии в град Свищов (паркове, градини, междублокови пространства и др.), местността Паметниците, Манастира и новите гробища.

За конкретните дати на пръскането срещу кърлежи и бълхи гражданите ще бъдат надлежно информирани, посочват от местната управа.

От 23 март община Свищов предприе извършването на обход и активно наблюдение на зоните със застояли води, блатисти местности и временни водни басейни с нетечащи води за наличието на ларви, като в подходящия момент и при благоприятни климатични условия зоните ще бъдат третирани, с цел ограничаване популацията на комарите, припомнят от общината.