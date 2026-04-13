ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Над 100 образци на бюлетини и 17 тетрадки с имена и суми срещу тях иззети в област Плевен

Георги Кандев Снимка: Георги Палейков

Общо 17 тетрадки и един тефтер със списъци с имена и вписани срещу тях суми, 113 образци на бюлетини за предстоящите избори и 4115 евро в брой са открити и иззети на територията на област Плевен. Това съобщи и.д. главен секретар на МВР главен комисар Георги Кандев в публикация във фейсбук.

Доказателствата са установени в рамките на няколко специализирани полицейски операции, проведени от служители на Министерството на вътрешните работи, насочени срещу купуването на гласове за предстоящите избори, обясни Кандев. 

По случая са задържани трима души. Образувани са досъдебни производства, съобщи БТА.

 

Георги Кандев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Още от Криминални

Предвестник на седмицата: В деня за размисъл - колекционерски брой на “24 часа”