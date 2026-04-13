ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Канцлерът на Австрия: Радвам се на сътрудничествот...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22652646 www.24chasa.bg

С 37 000 евро ще вадят от финансов колапс болницата в Павликени

Дима Максимова

[email protected]

860
Общинският съвет ще решава за финансова инжекция на местната болница на извънредна сесия на 14 април

Помощ от 37 072 евро за изпадналата във финансови затруднения болница в Павликени ще разглежда на извънредно заседание утре общинският съвет в града.  Предвижда се финансовата инжекция да бъде записана като парична вноска  за увеличение на капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение - Павликени" ЕООД от 445 456 лв., представляващи 227 758,04 евро на 264 830,86 евро. Предложението е на кмета инж. Емануил Манолов на база писмо от управителя на МБАЛ-Павликени д-р Ренета Кръстева, с което тя сигнализира за нуждата да се увеличи капитала на дружеството.

"Грижата за здравето на жителите на община Павликени винаги е била и ще остане наш най-висок приоритет. От над 14 години водим битка за запазването на общинската ни болница. Отговорността ни в случая е още по-голяма, защото в нея се лекуват и жителите на община Сухиндол.

Вземаме предвид стремглаво увеличаващата се инфлация в последните месеци и тревожния факт, че цените на клиничните пътеки не са променяни от години, въпреки че разходите растат, а те са основният източник на приходи за болниците. За проблема допринася и честата промяна в законодателството в областта на стандартите за заплащане на извършената медицинска дейност на месечна база от страна на НЗОК чрез РЗОК-В. Търново", посочва във фейсбук инж.Манолов.
Според него увеличението на капитала на общинското лечебно заведение е конкретна и навременна стъпка, с която да подкрепят дейността на болницата в условията на нарастващи разходи и сериозни предизвикателства пред здравната система в цялата страна.

В последните месеци вървят опити за смяна на управителя на болницата, а с тях и спекулации, че има опасност болницата да остане без ток заради неплатени сметки за над 26 хиляди евро, затваряне на отделения и цялата структура.  В началото на 2026 г. служители и лекари от Многопрофилната болница за активно лечение се оплакаха, че няколко месеца не получават пълните си работни заплати.

"Ситуацията е под контрол. Болницата функционира нормално. Няма затворени отделения. Общината няма да допусне компромис с достъпа до здравни грижи. Работим отговорно и последователно, за да гарантираме стабилността на болницата и спокойствието на всички Вас", опровергава тревогите на хората в Павликени и Сухиндол кметът Манолов и допълва:

Убеден съм, че с общи усилия ще продължим да съхраняваме и развиваме това жизненоважно за целия регион лечебно заведение".

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

