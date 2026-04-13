Напусна ни Маргрет Николова - един от най-ярките гласове на българската естрада

На 97 години почина Маргрет Николова. Тя е един от най-ярките и емблематични гласове на българската популярна музика.

Повече от 50 години на сцената Маргрет Николова е изнесла над 9400 концерта, а богатият й репертоар съдържа повече от 600 песни.

За нея композиторката Зорница Попова създава музиката към песента „Да бъдеш жена" по текст на Блага Димитрова, други композитори, писали за нея песни, са Тончо Русев, Йосиф Цанков, Светозар Русинов, Ангел Заберски, Петър Ступел, съобщава БНТ.

Печели голямата награда в първото издание на "Златния Орфей", същата година е наградена и в конкурса "Мелодия на годината".

В последните години легендата на българската естрада живееше със семейството на сина си в Трън.