Листове с изписани марки на автомобили и цифри срещу тях иззети в с. Ивански

При специализирана полицейска операция за пресичане на престъпления против политическите права на гражданите след сигнал в село Ивански са иззети листове с изписани марки на леки автомобили и цифри срещу тях, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен.

Действия по сигнала са предприети на 10 април. Около 15 часа е извършена проверка в имот в село Ивански, обитаван от 39-годишен местен жител. В хода на проведените процесуално-следствени действия са намерени три листа с изписани марки на леки автомобили и цифри срещу тях.

Те са иззети, като ще се проверява съотносими ли са към изборна търговия, обясниха от полицията.

Образувано е досъдебно производство за извършено престъпление по Наказателния кодекс, съобщава БТА.

От Областната дирекция съобщиха, че от 9 до 13 април се предвижда засилено полицейско присъствие по основните пътища в област Шумен, рисковите участъци и в районите на храмовете на територията на четирите районни управления в региона. За осигуряване на пътната безопасност ще се проведат специализирани полицейски операции, посочиха от ОД на МВР - Шумен.