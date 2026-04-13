ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пролетният чай носи енергия и здраве

Времето София 14° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22653465 www.24chasa.bg

Листове с изписани марки на автомобили и цифри срещу тях иззети в с. Ивански

1796
Полиция

При специализирана полицейска операция за пресичане на престъпления против политическите права на гражданите след сигнал в село Ивански са иззети листове с изписани марки на леки автомобили и цифри срещу тях, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен.

Действия по сигнала са предприети на 10 април. Около 15 часа е извършена проверка в имот в село Ивански, обитаван от 39-годишен местен жител. В хода на проведените процесуално-следствени действия са намерени три листа с изписани марки на леки автомобили и цифри срещу тях.

Те са иззети, като ще се проверява съотносими ли са към изборна търговия, обясниха от полицията. 

Образувано е досъдебно производство за извършено престъпление по Наказателния кодекс, съобщава БТА.

От Областната дирекция съобщиха, че от 9 до 13 април се предвижда засилено полицейско присъствие по основните пътища в област Шумен, рисковите участъци и в районите на храмовете на територията на четирите районни управления в региона. За осигуряване на пътната безопасност ще се проведат специализирани полицейски операции, посочиха от ОД на МВР - Шумен.

 

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

